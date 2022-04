Publicação Nº 062/2022 – RODOVIVA TRANSPORTES LTDA

RODOVIVA TRANSPORTES LTDA – RODOVIVA TRANPORTES, inscrito no CNPJ nº 12.765.131/0018-97, localizado na Rod. Br. 163, Km 1101, S/N, Gleba Curuá, Zona Rural, Novo Progresso/PA, torna público que recebeu à SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE – SEMAS/PA a Licença de Operação – L.O. para a atividade de Empresa Transportadora de Substâncias e Produtos Perigosos, com Processo de Protocolo N° 2022/0000008202. Foi determinado estudo de impacto ambiental.

