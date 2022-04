Homem mata cão a pauladas após o animal cruzar com sua cadela em Comunidade de Itaituba;VÍDEO

Homem mata cão a pauladas após o animal cruzar com sua cadela – (Foto:Reprodução)

Segundo relatos de vizinhos do agressor que é conhecido na localidade como Paulão, ele adota cães de grande porte para caçar. O animal que foi morto brutalmente teria sido penalizado por ter cruzado com a cadela que estava no cio, os dois animais pertenciam ao agressor, assim como outros cães que aparecem nas imagens feitas por um cinegrafista amador.

Nas imagens dar para ver o momento exato em que o homem amarra o animal e começa a bater com um pedaço de madeira na cabeça do cão que grita desesperado e em seguida cai desfalecido, o homem termina de matar o cão e arrasta o corpo para o mato. (A informação pé do Portal plantao24horasnews.com.br)

Veja no vídeo:

Homem mata cão a pauladas após o animal cruzar com sua cadela em Comunidade de Itaituba;https://t.co/InzGXgMmum pic.twitter.com/1CTQ86Dcc2 — Jornal Folha do Progresso (@NpJornal) April 5, 2022

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, e chegou também a ONG de proteção aos animais, que acionaram os advogados para as devidas providências.

O agressor mora em uma fazenda na comunidade São benedito onde desempenha o papel de caseiro. Segundo relatos de testemunhas o animal morto teria sido adotado recentemente por ele, o antigo tutor do animal só passou a tutela do bichinho após muita insistência de Paulão. O caso causou revolta na população, que pede por justiça através de manifestações em redes sociais.

Fonte: Plantão 24Horas News

Por:Jornal Folha do Progresso em 05/04/2022/11:31:27

