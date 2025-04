Publicação Nº 076/2025 –VIANA CONVENIENCIA LTDA (VIANA CONVENIENCIA)

VIANA CONVENIENCIA LTDA (VIANA CONVENIENCIA) pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ n° 43.002.407/0001-60 e Inscrição Estadual n° 15.781.134-4, localizada na rua Rio de Janeiro,1040, Tom da Alegria II, bairro Jardim América, município de Novo Progresso/PA, torna público que requereu a documentação da Semma/NP, o Licenciamento Ambiental Simplificado- L.A.S no 843/2025 em 23/04/25 para sua atividade de 47.12-1-00 – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns.

