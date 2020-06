Publicação Nº 106/2020 – CURUA COMBUSTIVEIS LTDA

A empresa CURUA COMBUSTIVEIS LTDA , com CNPJ n° 14.082.502/0001-13, localizada na Av. Orival Prazeres, S/N, bairro Otavio Onetta, Novo Progresso/PA, torna público que REQUEREU , junto à SEMMA/NP, a DLA para Postos de Venda de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP de Classe I – Até 40 Botijões de 13 kg com n° de protocolo 758/2020.

You May Also Like