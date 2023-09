Publicação Nº 132/2023- COOGAMIBRA -COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL

COOPERATIVA DOS GARIMPEIROS E MINERADORES DO BRASIL – COOGAMIBRA, CNPJ 18.336.502/0001-53, torna público que recebeu da Secretaria Municipal da Gestão do Meio Ambiente –SEMMA/ Altamira/PA, a Licença de Operação, nº 006/2023, protocolo nº 2326/2020, processo nº 192/2020 para extração e beneficiamento de minério de ouro.

