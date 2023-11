Publicação Nº 172/2023 – ANTONIO TRINDADE SOARES – MECÂNICA LIDER

ANTONIO TRINDADE SOARES 19447230210 – MECÂNICA LIDER , inscrito no CNPJ nº 18.412.311/0001-23, localizado na rua Santa Rita, n° 56, Bairro Bela Vista, Novo Progresso/PA, torna-se público que recebeu da SEMMA/NP a Licença de Operação Nº 133/2022, com processo de protocolo nº 938/2022.

