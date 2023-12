Publicação Nº 185/2023 – Mineração S.A. LTDA

A Mineração S.A. LTDA , inscrita no CNPJ 05.326.995/0003-60, sediada na Br 153, Chácara Raysa, Km 03, S/N, Zona rural, CEP 68.570-000, na cidade de São Geraldo do Araguaia/PA atesta que recebeu da SEMA deste município a Licença Prévia – LP de nº 008/2023 referente ao processo ANM 850.330/2023 para a Extração de Rocha Ornamental.

