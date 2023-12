Idoso de 74 anos morre após se envolver em acidente entre carro e caminhonete em Matupá

O sinistro de trânsito foi registrado no final da manhã desta quinta-feira (14-12) por volta das 11h, na rodovia MT-322, no município de Matupá.

Segundo informações, o homem identificado como José Roberto Barozo, de 74 anos, conduzia um veículo Fiat Strada, quando foi realizar uma manobra de conversão para adentrar em sua propriedade, quando foi atingido pela caminhonete que bateu na porta do lado do motorista, a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo consta do Boletim de Ocorrência o idoso foi remessado, após o veículo descer um barranco e o jogar em uma plantação de soja.

O homem será sepultado na manhã desta sexta-feira (15-12) e o velório iniciou às 21 horas na capela em Matupá.

Fonte: O Território e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/14:00:01

