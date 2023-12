Homem é procurado por estuprar a própria filha e outras mulheres em Manaus

Manaus/AM – Genival Coelho da Silva, 45, está sendo procurado pela polícia por estuprar a própria filha, uma adolescente de 15 anos, em Manaus. Além da jovem, o homem também tem outras passagens por assaltar e estuprar mulheres em diversos bairros da capital e no interior do Amazonas.

Segundo a delegada Joyce Coelho, o estupro foi denunciado pela filha de Genival em novembro deste ano, mas a garota já vinha sendo abusada por ele há pelo menos dois anos.

“Ele estuprava a própria filha, uma adolescente de 15 anos, que nos relatou que era estuprada pelo próprio pai desde os 13 anos de idade. Ela não tinha denunciado antes por conta de ele ameaçar a mãe e outros familiares e como ele era violento, inclusive já tinha um longo histórico no sistema prisional, a menina não tinha contado nem para mãe e nem para nenhum familiar”, explica.

Os estupros ocorriam após as visitas que Genival fazia à vítima, a delegada conta que quando a mãe da garota saia para trabalhar, o homem ia até a casa, invadia o imóvel e violentava a vítima.

A garota morava com a mãe e passou anos sem contato com o pai. Isso porque ele já tinha sido preso em 2008 e estava cumprindo pena, mas conseguiu fugir da penitenciária em 2019. Durante estes anos que está nas ruas, ele passou a assaltar e estuprar mulheres e chegou a fazer outra menor como vítima.

“O modus operandi dele é semelhante, ele estupra e rouba, não necessariamente nessa sequência, mas ele costuma violentar sexualmente as suas vítimas após roubar seu celular e outros pertences. Quando ele fugiu, ele se escondeu no Iranduba e lá ele cometeu outro crime da mesma espécie contra uma adolescente de 17 anos.

A delegada ressalta que o homem é extremamente perigoso, com experiência em fuga e sobrevivência em áreas de mata. Ele costuma usar um facão para coagir as vítimas, a arma foi achada na casa onde ele estava escondido.

“A gente alerta a população que este homem está solto e é um exímio conhecedor da área de mata. Na terça-feira nós descobrimos onde ele estava escondido no bairro Nova Vitória, e ao chegarmos lá para prendê-lo, ele tinha uma rota de fuga na casa que dava para uma região de mata, em rip-rap. Ele é mateiro, conhece a mata e nós acreditamos que ele ainda está aqui em Manaus, escondido naquela área e é um perigo para todas as pessoas”, enfatiza.

No momento em que a polícia fazia buscas nas imediações, moradores procuram os agentes e informaram que Genival costumava atacar mulheres e adolescentes em pontos de ônibus. Na ocasião, ele as roubava e estuprava.

“Ele é um perigo para todas as mulheres e não faz distinção de idade. A gente tem processos dele com adolescentes de 15, 16 17 anos, mas também com mulheres adultas. Genival atuava principalmente naquela área do Puraquequara, Colônia Antônio Aleixo, tem ocorrência em Iranduba”.

Genival tem três mandados de prisão em aberto e pode ser denunciado anonimamente pelos telefones 181 ou 190, da Polícia Civil e Militar, e (92) 99115-1284, que é o whatsApp da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

A delegada pede que as mulheres fiquem em alerta e tomem cuidado, uma vez que o Genival escolhe vítimas aleatórias e busca oportunidades para atacar.

Fonte: Portal do Holanda e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 15/12/2023/14:47:33

