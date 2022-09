Publicação Nº 209/2022 – PAULO CESAR WALDAMERI

PAULO CESAR WALDAMERI , inscrito no CPF nº 672.555.231-53, proprietário da FAZENDA SÃO PAULO localizada na Estrada Vicinal Vale do XV no município de Novo Progresso/PA. Torna público que REQUEREU a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA/NP, sob o protocolo nº 1600 de 17 de Dezembro de 2021 a Licença de Atividade Rural – LAR.

