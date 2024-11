Publicação Nº 219/2024 –SUZANO S.A

SUZANO S.A , CNPJ: 16.404.287/0336-73, proprietária da FAZENDA PRECIOSA localizada no município de Dom Eliseu, no Estado do Pará, torna público que recebeu da SEMAS – LP N° 2001/2024 para a atividade de Comércio Atacadista e Armazenamento de Produtos Químicos.

