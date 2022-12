Publicação Nº 231/2022 – Marilde Aparecida Grisa

Marilde Aparecida Grisa , brasileira, pecuarista, RG Nº 4555797 PC/PA, CPF: 884.519.842-15, proprietária do imóvel rural Sitio Esperança, torna público que RECEBEU a DLA (Dispensa de Licença Ambiental) com nº 019/2022 da SEMMA-NP.

