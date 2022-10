Publicação Nº 238/2022 – M. DOS SANTOS DA CUNHA

M. DOS SANTOS DA CUNHA , inscrita no CNPJ: 21.371.065/0001-13, situada na rua Itauba, n°412, bairro Bela Vista, Novo Progresso- PA ,torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a D.L.A (DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL) através do protocolo n° 1091/2022 em 22/06/2022 para sua atividade, Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).

You May Also Like