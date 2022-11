Publicação Nº 283/2022 – ALDO SILVA DA COSTA JÚNIOR

ALDO SILVA DA COSTA JÚNIOR , inscrita no CPF: 994.314.671-00, situada na Br 163 – s/n – Recanto dos Ventos – bairro: Zona Rural, Novo Progresso-PA, torna público que REQUEREU da SEMMA/NP a Licença de Instalação e Operação – LIO, com protocolo n° 1504/2022 para sua atividade.

