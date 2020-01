Publicação Nº001/2020 – DIOGO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS – (PONTO DE ENCONTRO)

DIOGO JOSÉ INÁCIO DOS SANTOS – (PONTO DE ENCONTRO) ,CPF:014.770.042-62 , inscrito no CNPJ nº32.797.009/0001-61 , localizada na Rua TV BELÉM S/nº ,Bairro Cristo Rei na cidade de Novo Progresso, REQUEREU da SEMMA-NP A.F. [AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO ] , através do protocolo nº 014/2020 para atividade de Bar,Restaurante ,Entretenimento,como Música ao Vivo.

