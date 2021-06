Publicação:N° 372/2021 – JOÃO CARLOS PIRAN FILHO – FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA,

JOÃO CARLOS PIRAN FILHO – FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA , CPF n° 948.262.502-15, situada na Rodovia BR 163, km 1076 – Zona Rural em Novo Progresso/PA, torna público que RECEBEU junto à SEMMA/NP , a A.A (AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL) n°022/2020, através do protocolo 01/11/2019, com validade até: 16/11/2021, para a atividade.

