Publicada lista de aprovados em Administração e Direito para Ufopa no Forma Pará 2023 II

Lista de aprovados no Forma Pará para Administração e Direito é divulgada — Foto: Nailana Thiely / Ascom UEPA

Agora os candidatos devem aguardar a convocação para a habilitação institucional.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) divulgou a lista dos 140 aprovados no Processo Seletivo Especial 2023 II (Prosel ESP Ufopa 2023 II) nos cursos de Administração em Oriximiná e Direito em Almeirim e Novo Progresso.

De acordo com o item 13 do edital, os candidatos devem aguardar a convocação para a habilitação institucional, quando deverão apresentar os documentos comprobatórios das informações prestadas no ato de inscrição para a efetivação do vínculo com a Universidade.

Forma Pará

A ação resulta de convênio celebrado entre a Ufopa e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Profissional e Tecnológica (SECTET) do Pará, por meio do Forma Pará, em parceria com as prefeituras municipais.

Presenciais, os cursos de graduação serão ofertados no período noturno. Os componentes curriculares serão ofertados em módulos, de forma intensiva, conforme calendário acadêmico da Ufopa. Já as atividades curriculares também serão desenvolvidas de forma modular, em ofertas isoladas e sucessivas, com cargas horárias concentradas, respeitado o limite diário previsto para o funcionamento de cada curso.(As informações são do g1 Santarém e Região — PA).

Jornal Folha do Progresso em24/01/2023/17:39:26

