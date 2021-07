Publicado resultado preliminar do concurso da PM

O resultado está no Diário Oficial desta quinta-feira | Foto:Arquivo

O resultado da prova objetiva foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE). Nota de corte é de 45 pontos na prova objetiva.

Não é para por a vitrola pra tocar, mas pode comemorar que o resultado já está no ar.

Está disponível no Diário Oficial o Estado (DOE), desta quinta-feira (1º), o resultado preliminar do concurso da Polícia Militar do Estado do Pará. Um post feito nas redes sociais da secretária de Planejamento e Administração, Hana Ghassan, confirmou a informação. Ela adiantou ainda que o certame terá candidatos aprovados para o cargo de soldado masculino com nota de corte de 45 pontos. “Importante ressaltar que esta nota pode mudar por conta dos recursos dos candidatos”, escreveu a titular da Sead no Instagram.

De acordo com a Secretaria de Planejamento e Administração do Pará, atualmente, 45.674 candidatos estão na disputa por uma vaga na seleção. A concorrência por cargo e grupo de vaga ainda não foi divulgada.

Retomada no fim de abril, o concurso PM/PA teve um novo cronograma divulgado. No dia 1 ° de julho está previsto a divulgação do gabarito oficial definitivo. Além do resultado preliminar da prova de conhecimentos.

Os candidatos precisam ficar atentos, pois os recursos contra o resultado preliminar da prova de conhecimentos serão aceitos entre os dias 2 e 8 de julho.

Confira as próximas datas do certame:

Publicação no resultado final da 1a Etapa – Prova de Conhecimentos – 14/07/2021

Período para a realização das atividades relacionadas ao exame de avaliação psicológica. 23/07 a 2/08/2021

Período para a entrega da documentação relativa a investigação dos antecedentes pessoais e demais procedimentos relacionados à etapa 23/07 a 2/08/2021 – Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado preliminar da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica. 30/08/2021

Período para a realização das entrevistas devolutivas do exame de avaliação psicológica. 31/08 a 2/09/2021

Período de interposição de recursos contra o resultado preliminar da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica. 3/09 a 8/09/2021

Publicação no Diário Oficial do Estado do Pará do edital com o resultado final da 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica 24/09/2021.

Com informações O Estado.Net

