Homem morre em agência do Banco do Brasil em Belém

Homem morreu dentro da agência bancária, nesta quinta-feira (2). | Foto:Reprodução

Infarto, Acidente Vascular Cerebral (AVC )e outras urgências continuam ocorrendo na pandemia e acende o alerta para que as pessoas busquem ajuda médica o quanto antes, para checar sua real condição de saúde.

A prevenção pode evitar situações extremas, como a que aconteceu nesta quinta-feira (1°). Um homem morreu dentro de uma agência do Banco do Brasil, no bairro da Pedreira, em Belém. A suspeita é de que ele tenha tido um infarto.

Segundo testemunhas, a vítima, com cerca de 55 a 60 anos, desmaiou quando passava pela porta giratória da agência bancária. Algumas pessoas tentaram reanimá-lo, mas sem sucesso. Uma equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) foi acionado, mas ao chegar no local, o homem já estava sem vida.

O Centro de Perícias Científicas Renato Chaves esteve no local para remover o corpo.

O atendimento na agência bancária foi suspenso e só deve retornar amanhã (2) de manhã.

Nas redes sociais, chegou a circular a informação de que a vítima seria militar da reserva da Forças Armadas Brasileiras (FAB), mas não foi confirmado oficialmente. A família da vítima não quis conversar com a nossa equipe.

Com informações de Wellington Júnior/RBATV

