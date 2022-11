Quatro ladrões morrem em tiroteio com a a Polícia Militar no Mato Grosso

Durante a perseguição, eles capotaram a caminhonete (foto: Reprodução)

Assaltantes trocaram tiros, esta tarde, com policiais militares da Força Tática de Nova Canaã do Norte (204 quilômetros de Sinop). Eles roubaram uma caminhonete Ford Ranger branca e diversos objetos, numa fazenda, nas proximidades do Distrito Colorado.

De acordo com o major, Ben Hur, os criminosos chegaram à fazenda, por volta das 7h da manhã, e renderam o proprietário, que juntamente com a esposa, foi amarrado.

“A área fica a 40 quilômetros do município. Recebemos informações do ocorrido por populares e enviamos uma equipe, na companhia de patrulhas rurais da região. Durante a perseguição, eles capotaram a caminhonete e adentraram um local de mata”, detalhou.

Bem Hur confirmou ainda que haveria um quinto envolvido no crime, que está sendo procurado. “Ele conseguiu escapar em meio ao matagal. Acreditamos que ele ainda pode estar armado, sendo potencialmente perigoso. As diligências devem continuar para que ele seja levado à justiça”.

Fonte:Só Notícias/Guilherme Araújo (foto: divulgação)

Por:Jornal Folha do Progresso em 06/11/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...