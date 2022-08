Caminhão faz ultrapassagem e atinge veículo matando motorista na BR-230

(Foto:Reprodução) – Dois veículos se envolveram em um acidente grave no último sábado (06), na altura do km 253 da rodovia BR-230 sentido Pacajá, no sudoeste do Pará, próximo a Vila Aratau.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, com a batida a colisão o condutor que dirigia o carro de passeio morreu ainda no local. A vítima foi identificada como Paulo Eudes Coimbra Lima, de 53 anos. A esposa do homem e a filha dele também estavam no veículo e ficaram feridas.

Segundo informações, o caminhão que trafegava em sentido contrário ao carro de passeio teria avançado na contramão, colidindo de frente com o veículo. Após a batida, o motorista do caminhão fugiu do local do acidente.

Caminhão teria feito uma ultrapassagem atingindo o carro menor – Foto: Reprodução

As duas vítimas identificadas como Maria Telma Cruz da Cunha, de 39 anos, e Maria Eduarda Fernandes da Cunha, de 9 anos, foram conduzidas até o Hospital Municipal de Pacajá pela ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O carro onde as vítimas estavam ficou completamente destruído após a colisão. O caminhão em que o motorista estava foi abandonado às margens da rodovia. A Polícia Civil foi informada sobre o ocorrido e se deslocou até o local para fazer a remoção do corpo de Paulo Eudes. (Com informações de Gustavo Freitas).

