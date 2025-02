Que horas sai o resultado do Fies 2025 nesta terça-feira (18)?

Foto: Reprodução | Fies 2025: Resultados serão divulgados hoje; fique atento ao Portal Único para não perder a chance de financiamento estudantil!

O Ministério da Educação (MEC) programou para esta terça-feira, 18 de fevereiro, a divulgação do resultado do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025. No entanto, o horário exato da liberação ainda não foi confirmado pela pasta, o que leva os candidatos a ficarem atentos ao portal durante todo o dia.

Com base em edições anteriores do programa, é possível fazer algumas previsões sobre o horário de divulgação. Por exemplo, na edição de 2023.1, os resultados foram disponibilizados por volta das 13h, enquanto em 2024.1, a informação foi liberada apenas à noite, por volta das 20h. Portanto, é razoável supor que o resultado do Fies 2025.1 possa ser anunciado entre a tarde e a noite desta terça-feira.

Para aqueles que desejam acompanhar a liberação dos nomes dos pré-selecionados, recomenda-se acessar o Portal Único algumas vezes ao longo do dia. Além disso, a Revista Quero também estará atenta e informará assim que o resultado for oficialmente publicado.

Consulta ao Resultado do Fies 2025

A consulta ao resultado pode ser feita online através do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os candidatos que forem pré-selecionados terão um prazo entre os dias 19 e 21 de fevereiro para complementar as informações necessárias dentro do sistema de inscrições.

Caso não sejam convocados nesta primeira fase, os candidatos ainda terão a oportunidade de garantir financiamento através da lista de espera do programa.

Para mais informações sobre o funcionamento do Fies e suas diferentes modalidades, como o Fies Social, os interessados podem consultar guias disponíveis no portal oficial do MEC e outros recursos informativos relacionados ao financiamento estudantil.

