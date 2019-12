Queda de avião com 38 pessoas a bordo não tem sobreviventes, diz Força Aérea do Chile

Aeronave decolou de Punta Arenas, no sul do país, a caminho da ilha de Rei Jorge, na Antártida (Foto:REUTERS/Ivan Alvarado)

Entre os destroços da aeronave Hércules C130 encontrados no mar foram achados restos humanos

A Força Aérea do Chile informou nesta quinta-feira (12) que não há sobreviventes do acidente com um avião militar de carga com 38 pessoas a bordo que desapareceu esta semana durante viagem para a Antártida.

O comandando da Força Aérea, Arturo Merino, explicou que entre os destroços da aeronave Hércules C130 encontrados no mar foram achados restos humanos, que serão submetidos a análises de médicos legistas.

A aeronave, que decolou de Punta Arenas, no sul do país, a caminho da ilha de Rei Jorge, na Antártida, levava militares, trabalhadores de uma empresa privada e um jovem pesquisador.

Por:Reuters

