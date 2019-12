Vice-governador do Pará é alvo de buscas da Polícia Federal

(Fotografo: Reprodução) – Operação foi autorizada pela Justiça do Pará e se refere a fatos anteriores ao mandato

..Lúcio Vale é suspeito de participar de esquema de fraudes em licitação

A Polícia Federal foi às ruas na manhã desta quinta-feira (12) para cumprir mandados de busca e apreensão no endereço do vice-governador do Pará, Lúcio Vale (PL). Ele é alvo da Vissaium, segunda fase da Operação Carta de Foral, que mira uma organização criminosa responsável por fraudar licitações e contratos públicos em 10 municípios do Pará.

Os mandados foram autorizados pela 4ª Vara da Justiça de Belém e são relacionados a fatos anteriores ao mandato de vice-governador.

A investigação aponta que nos anos de 2010 a 2017, o grupo suspeito movimentou mais de R$ 39 milhões em recursos públicos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

Entre os crimes investigados estão: fraude em licitação ( participação das mesmas empresas em várias licitações), simulação de entrega de merenda escolar e pagamento de vantagem indevida a agentes públicos.

Fonte: G1/Brasília

