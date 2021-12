Cerca de 20 voluntários passaram redes de arrasto mas ainda não encontraram vestígios da aeronave que caiu em 24 de novembro

Queda de bimotor: parentes de copiloto chamam pescadores para ajudar nas buscas

A família do copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, uma das vítimas da queda de um bimotor que vinha de Campinas, em São Paulo, em direção ao Rio de Janeiro, mobilizou barqueiros e pescadores para ajudar nas buscas. Cerca de 20 voluntários decidiram vasculhar a região com redes de arrasto, na tentativa de encontrar vestígios ou sobreviventes do acidente ocorrido em 24 de novembro.

A informação foi compartilhada nas redes sociais pela namorada de Porfírio Júnior, a universitária Thalya Ares Viana, de 20 anos. A colaboração dos barqueiros e pesqueiros começou neste sábado.

“Conseguimos montar um grupo para eles nos ajudarem. Ontem mesmo consegui juntar em torno de 20 da região”, diz a mensagem. “Se tivermos coordenadas importantes também enviaremos a eles. E de pouquinho vamos indo. A união faz a força! Alguns possuem cabo de aço também e caso tenha algo leve, podemos içar”, acrescenta o texto.

O primeiro dia de buscas com a ajuda dos voluntários não obteve sucesso. O trabalho estava previsto para continuar neste domingo. De acordo com a postagem, o mar está agitado e tem dificultado a localização das partes do avião.

“Hoje não encontramos nada passando a rede de arrasto, mas amanhã passaremos de novo e vamos rezar para que agarre o avião”, diz a mensagem.

O avião, modelo PA-34-220T, pertencia a Porfírio Júnior. A aeronave não poderia fazer táxi aéreo, mas tinha autorização para fazer voos noturnos privados. A vistoria estava em dia. O bimotor foi fabricado em 1981. Seu Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) venceria em 6 de agosto de 2022.

Neste sábado, a Marinha do Brasil divulgou um comunicado à imprensa no qual afirma que o Navio Hidroceanográfico Faroleiro “Graça Aranha” iniciou uma varredura sonar do leito submarino na área próxima ao local do desaparecimento da aeronave.

“Até o presente momento, não foram encontrados novos indícios que pudessem contribuir para a localização da aeronave e de seus ocupantes”, afirma a nota da Marinha.

Leia também

*Avião bimotor com três pessoas a bordo cai no mar do litoral norte de SP

Na última quinta-feira, uma mochila que pertence a Porfírio Júnior foi encontrada pela Marinha. A informação foi divulgada pela mãe do rapaz, a esteticista Ana Regina Agostinho, de 43 anos.

Além de Porfírio Júnior, o voo levava o piloto Gustavo Calçado Carneiro, de 27 anos — cujo corpo foi encontrado um dia após o acidente —, e o empresário Sérgio Alves, de 45.

Por:Agência O Globo|

05/12/2021 15:26

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...