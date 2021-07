Queimada atinge lavoura de milho e destrói trator em fazenda em Sorriso

A queimada de grandes proporções foi, ontem, em uma propriedade rural de Sorriso, na região do Pontal do Verde. As chamas atingiram uma área de lavoura de milho, que ainda seria colhido, e um trator. Não há confirmação do valor do prejuízo.

O chefe da Defesa Civil do município, Fábio dos Santos esteve na propriedade esta manhã. “Nós viemos verificar os danos causados. Queimou tudo ao nosso redor, grande parte de outras áreas que viemos passando, aqui um trator com grade queimou totalmente”, detalhou.

Ele ainda lembrou a importância dos cuidados serem redobrados neste período. “É de grandes proporções, tem milho ainda para colher. Ventos fortes, alta temperatura, não tem quem segura, queima maquinários, veículos e talvez até ceifando vidas”, alertou.

Segundo a Defesa Civil, as chamas atingiram aproximadamente 175 hectares com palhada, e cerca de 115 hectares de milho sem colher.





