Quem está no segundo Paredão do BBB 24? Davi, Juninho e Thalyta formam a berlinda

Quem está no segundo Paredão do BBB 24? Davi, Juninho e Thalyta. O trio disputa a permanência na casa mais vigiada do Brasil até o próximo domingo (14). A berlinda foi formada nesta sexta (12) e o público vota para definir quem fica no reality.

Quem sai do BBB 24? E quem fica na casa? Ainda dá tempo de salvar sua participante preferida, mas atenção, preste muita atenção! 🚨 O voto é para ficar!

🎯 Entenda como foi formado o segundo Paredão da temporada!🎯

Anjo 😇

Matteus venceu a primeira Prova do Anjo do BBB 24 e ficou imune. O gaúcho ainda escolheu imunizar Lucas Pizane.

Líder 👑

Rodriguinho venceu a segunda Prova do Líder, em uma disputa que envolveu agilidade em equipe e sorte. O pagodeiro, que escolheu Isabelle, Davi e Beatriz ‘Na Mira do Líder’, optou por indicar Davi para o Paredão.

“Hoje a gente conversou e eu botei uns pingos nos i’s’. Foi muito difícil votar. Meu critério de votação foi porque ele votou em mim primeiro”

Votação da Casa 🛋️

Os 24 brothers e sisters votaram na sequência. Dessa vez, a votação foi realizada no Confessionário.

Yasmin Brunet indicou Juninho

Fernanda indicou Alane

Lucas Pizane indicou Raquele

Isabelle indicou Nizam

MC Bin Laden indicou Raquele

Davi indicou Lucas Luigi

Giovanna Pitel indicou Raquele

Leidy Elin indicou Lucas Luigi

Giovanna indicou Juninho

Lucas Luigi indicou Juninho

Nizam indicou Raquele

Thalyta indicou Juninho

Juninho indicou Deniziane

Vinicius indicou Marcus Vinicius

Vanessa Lopes indicou Thalyta

Beatriz indicou Fernanda

Matteus indicou Raquele

Deniziane indicou Raquele

Michel indicou Giovanna Pitel

Alane indicou Giovanna Pitel

Raquele indicou Juninho

Marcus Vinicius indicou Giovanna Pitel

Lucas Henrique indicou Marcus Vinicius

Wanessa Camargo indicou Juninho

🎯 Dez pessoas foram votadas. Juninho e Raquele receberam seis votos, cada, e empataram como os mais votados pelos confinados. Com isso, o Líder Rodriguinho deu o voto de minerva em Juninho.

🔄 Contra-golpe

Escolhido por Rodriguinho no voto de minerva, Juninho optou por Thalyta.

