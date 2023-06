Quem são os 5 passageiros a bordo do submarino turístico desaparecido?

Um empresário britânico, um pai e filho paquistaneses, um mergulhador e, muito provavelmente, o dono da empresa de expedição. (Foto:© Reprodução).

Embora as autoridades não tenham revelado a identidade dos cinco passageiros a bordo do submarino Titan, que desapareceu no Oceano Atlântico no domingo enquanto realizava uma expedição para visitar os destroços do Titanic, informações sobre a tripulação começaram a ser divulgadas por familiares, amigos e empresas.

A primeira identidade revelada na segunda-feira foi a do empresário e explorador Hamish Harding.

Apenas um dia antes, Harding havia compartilhado em suas redes sociais a sua participação na expedição e demonstrava grande entusiasmo.

“Estou orgulhoso em anunciar que me juntei à OceanGate Expeditions para a sua missão no RMS TITANIC como especialista em missão a bordo do submarino que irá explorar o Titanic. Devido ao pior inverno em Newfoundland em 40 anos, esta missão provavelmente será a primeira e única missão tripulada ao Titanic em 2023”, escreveu.

Em suas redes sociais no sábado, Harding compartilhou que o mergulhador Nargeolet iria acompanhá-lo na viagem no domingo. A CBC News entrevistou Larry Daley, um mergulhador, que confirmou a presença de Nargeolet na expedição.

“A equipe do submarino conta com alguns exploradores lendários, alguns dos quais realizaram mais de 30 mergulhos no RMS Titanic desde a década de 1980, incluindo PH Nargeolet”, afirmou Harding no Instagram.

Nargeolet liderou várias expedições ao Titanic e supervisionou a recuperação de muitos artefatos do naufrágio, de acordo com o E/M Group, onde ele ocupava o cargo de diretor de pesquisa subaquática.

Shahzada e Sulaiman Dawood

O comunicado divulgado pela família nesta terça-feira revelou que o empresário paquistanês e seu filho também estavam a bordo do submarino. Shahzada é curador do Instituto Seti, uma organização de pesquisa na Califórnia, de acordo com o site oficial.

Além disso, ele ocupa o cargo de vice-presidente da Dawood Hercules Corporation, que faz parte do Dawood Group, um conglomerado com diversos negócios pertencentes à família.

O comunicado da família Dawood informa que até o momento o contato com a embarcação submersível foi perdido e há informações limitadas disponíveis.

Stockton Rush

Ainda não há confirmação, mas especula-se que Stockton Rush, CEO da Ocean Gate, empresa responsável pela expedição aos destroços do Titanic, possa ser um dos cinco passageiros a bordo.Notícias ao Minuto

A embarcação de 6,5 metros, operada pela OceanGate Expeditions, iniciou sua descida no domingo, mas perdeu contato com a superfície menos de duas horas depois, de acordo com as autoridades.

A Guarda Costeira dos EUA informou que está mobilizando dois aviões para realizar buscas na área remota do Atlântico Norte, enquanto o Canadá também enviou um avião e um navio.

“É um desafio realizar uma busca nessa área remota, mas estamos utilizando todos os recursos disponíveis para localizar a embarcação e resgatar as pessoas a bordo”, afirmou o contra-almirante da Guarda Costeira dos EUA, John Mauger, citado pela AFP.

No entanto, o tempo é um fator crítico. A embarcação possui um suprimento de oxigênio para a tripulação de cinco pessoas com duração de 96 horas, e Mauger declarou nesta segunda-feira que acredita que ainda reste aproximadamente 70 horas ou mais de oxigênio.

Fonte: Notícias ao Minuto Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/06/2023/10:37:19

