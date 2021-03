Quer ir à praia? Decreto só permite o lazer durante três dias; confira quais

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A partir desta sexta-feira (5), os desobedientes do decreto poderão ser multados. Os valores chegam a R$ 50 mil diários, no caso de pessoas jurídicas, que podem ser duplicados a cada reincidência; e R$ 150 para pessoas físicas, também podendo ser duplicados em caso de reincidência. O decreto é válido até a próxima quarta-feira (10).

O decreto institui o bandeiramento vermelho para a covid-19. As medidas visam a reduzir a curva de contágio pelo novo coronavírus no Pará. Segundo as novas restrições, o acesso a esses locais só fica permitido entre terças e quintas-feiras, exceto feriados. A legislação proíbe, ainda, a circulação de pessoas nas ruas entre 22h e 5h, salvo em caso de necessidade comprovada.

You May Also Like