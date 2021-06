Publicação:N° 375/2021 – Fribon Transportes Ltda

Fribon Transportes Ltda , localizado na Rodovia BR 163, Km 1094, S/N, Gleba Curuá, em Novo Progresso/PA, torna público que recebeu junto a SEMMA/NP a renovação da Licença de Operação, nº 016/2021, no dia 30/04/2021, para atividade de Transportadora e seus Anexos, com posto de abastecimento.

