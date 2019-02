Ator Marcello Novaes é vítima de assalto na Barra da Tijuca, na Zona Oeste

O ator Marcello Novaes foi vítima de um assalto na Barra da Tijuca, nesta terça-feira. A informação foi confirmada pela Polícia Militar. O crime aconteceu na Avenida Érico Veríssimo. Na abordagem, os bandidos levaram a moto do artista, que não ficou ferido.

Durante a madrugada desta quarta-feira, o batalhão responsável por aquela região, o 31º BPM, informou que o último dado — o veículo do ator fora rastreado — era de que a moto estaria na área da Avenida Leopoldo Bulhões, em Bonsucesso, na Zona Norte do Rio.

Por meio das redes sociais, internautas falaram sobre a violência na região da Barra da Tijuca:

“Correndo hoje aqui na orla da Barra foram dois assaltos, um no posto 3 e outro no 6. A Pm já estava em ambos os locais. Muito cuidado!’, escreveu um homem. “Eu perdi minha moto em frente ao posto 6”, escreveu outro internauta.

Fonte: Extra

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...