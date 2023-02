Raio atinge fazenda no Piauí e mata 57 cabeças de gado; prejuízo de R$ 200 mil

(Foto:Reprodução) – Uma forte descarga elétrica, provocada por um raio, deixou um grande prejuízo ao proprietário de uma fazenda, localizada na comunidade Laginhas, zona rural do município de Agricolândia, microrregião do Médio Parnaíba.

Segundo informações do portal Canal 121, pelo menos 57 cabeças de gado morreram em decorrência da queda do raio, fato esse ocorrido, na noite da última segunda-feira, 06 de fevereiro.

Segundo relatos de populares, os animais foram atingidos durante uma chuva com raios e trovões. O prejuízo ainda está sendo calculado, mas pode passar dos R$ 200 mil.

No momento do temporal não havia ninguém na fazenda. O caso só foi percebido pelo proprietário dos bovinos, na manhã de terça-feira (7), ao chegar no local. (Com informações do Canal 121).

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023/07:46:41

