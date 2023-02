Jovem é executado a tiros, em Santarém

(Foto:Blog Justiceiro) – Na tarde desta quarta-feira (8), o jovem Lucas da Silva Riker, 21 anos, foi morto por pelo menos dois tiros de arma de fogo que atingiram o peito e o braço, próxima a Fazendinha, no bairro Maicá, no município de Santarém.

Segundo informações preliminares, Lucas da Silva foi baleado na Rua Ubirajara Bentes, correu, mas desfaleceu em na rua Santarém, vindo a morrer momentos depois.

Ainda conforme populares, os atiradores estavam em uma motocicleta e dispararam três vezes contra ele. Em seguida, fugiram em rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

Silvânia da Silva Riker, contou que ao chegar no local encontrou o irmão vivo, respirando, mas ele não teve condições de falar quem foi o autor dos tiros.

Sobre a possível relação de Lucas com o submundo do crime, Silvânia afirmou que o irmão usava drogas, mas não detalhou se ele tinha passagens pela polícia. “Agora isso está na mão da polícia, eu quero Justiça, os dois tiros que eles deram não vai ser em vão. Pode me filmar, que quem fez isso, estão vendo”, desabafou.

A área foi isolada para coleta de informações do local de crime e remoção do corpo pela Polícia Científica. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios (DEH). (Com informações do O Impacto).

Jornal Folha do Progresso em 09/02/2023/08:19:13

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...