Meteoro superbólido explode no céu de Maringá e ‘noite vira dia’; VÍDEO

Meteoro em maringá -(Foto: Reprodução) – Um meteoro de brilho intenso foi flagrado em Maringá na madrugada desta terça-feira, 7. Chamado de superbólido, o meteoro transformou a noite em dia e explodiu no céu maringaense.

O fenômeno, que provocou um clarão no céu, foi flagrado pela plataforma Clima Ao Vivo (que informa as condições atmosféricas em tempo real, com acesso gratuito).

O meteoro superbólido iluminou Maringá e outras cidades do Sul do Brasil, como Medianeira e Foz do Iguaçu, no Paraná; Monte Castelo, em Santa Catarina; e Vacaria, Venâncio Aires e Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul. Veja o vídeo impressionante:

Em Maringá, as imagens foram feitas por câmeras instaladas no alto de um hotel no centro da cidade, por volta da 1h. As lentes estão voltadas para o sul de Maringá.

O Clima ao vivo tem mais de 240 câmeras instaladas em 180 destinos no Brasil.

Bola de fogo

De acordo com a plataforma Clima Ao Vivo, bólido ou fireball (“bola de fogo”) é o nome dado a um meteoro mais brilhante que Vênus (magnitude visual -4) a uma distância de 100 km. O bólido indica um evento explosivo.

Já o superbólido, como o visto em Maringá, é um meteoro mais brilhante do que uma magnitude visual de -17. Além disso, ele indica provável geração de meteoritos (meteoro que chega ao solo e pode ser encontrado detritos dele). Por fim, superbólidos sempre são explosivos, grandes e muito luminosos.

Segundo meteoro visto em Maringá na semana

Nesta segunda-feira, 6, a plataforma Clima ao Vivo, já havia flagrado a passagem de um meteoro por Maringá. Veja abaixo:

