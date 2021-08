Ranking mostra preço da gasolina em todo o Brasil; veja posição do Pará

O preço da gasolina é um dos principais assunto do dia no Brasil , sobretudo no Pará , onde motoristas reclamam e sentem no bolso na hora de abastecer. (Foto:Reprodução)

Em Novo Progresso-PA o preço da gasolina varia de R$ 6,22 até R$ 6,44 nos postos de abastecimento da cidade.

O tema domina, também, as redes sociais de perfis e contas de usuários. O Jornal Folha do Progresso verificou junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), que o Sistema de Levantamento de Preços do órgão tem um ranking do preço da gasolina por estados, em pesquisa recente, feita no período de 15 a 21 de agosto.

O levantamento mostrou que o Pará tem o preços médio (R$ 6,03) do litro como os mais em conta na comparação com os outros estados e o Distrito Federal. Na contramão, o Estado Rio de Janeiro tem o preço médio mais alto do Brasil, com o litro vendido a R$ 6,48, podendo o máximo chegar a R$ 6,80 na capital carioca.

No Norte, o Acre, com média de R$ 6,45 tem o segundo litro mais caro do país. E o pódio do preço médio mais caro é completado pelo Distrito Federal, onde a gasolina é vendida ao consumidor final por R$ 6,35, em média.

Veja o ranking de preço médio da gasolina comum da ANP por unidade da federação:

Rio de Janeiro: R$ 6,48

Acre: R$ 6,45

Distrito Federal: R$ 6,35

Piauí: R$ 6,30

Goiás: R$ 6,27

Minas Gerais: R$ 6,18

Tocantins: R$ 6,15

Rio Grande do Sul: R$ 6,14

Rio Grande do Norte: R$ 6,10

Sergipe: R$ 6,09

Rondônia: R$ 6,06

Bahia: R$ 6,06

Alagoas: R$ 6,04

Espírito Santo: R$ 6,04

Pará: R$ 6,03

Mato Grosso do Sul: R$ 5,95

Mato Grosso: R$ 5,94

Ceará: R$ 5,93

Pernambuco: R$ 5,90

Maranhão: R$ 5,90

Amazonas: R$ 5,79

Paraíba: R$ 5,79

Santa Catarina: R$ 5,74

Paraná: R$ 5,73

Roraima: R$ 5,63

São Paulo: R$ 5,62

Amapá: R$ 5,14

