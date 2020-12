Assembleia Legislativa do Pará escolhe hoje nova mesa diretora

A votação abrirá a sessão, por volta de 9h30, 10h. | Foto:Olga Leiria/Arquivo

O líder do Governo, Francisco Melo, o Chicão, deve encabeçar a única chapa concorrente e ser eleito o novo presidente da Alepa. Também haverá a votação da Lei Orçamentária Anual

Apauta promete ser extensa neste que deve ser o último dia de trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa).

A programação para esta terça-feira (15), inclui, além da obrigatória votação da Lei Orçamentária Anual (LOA), sempre a pauta que encerra o ano, também a eleição da nova mesa diretora da casa, motivada pela iminente saída do atual presidente, deputado estadual Daniel Santos (MDB), que foi eleito prefeito de Ananindeua e deixa o parlamento até 31 de dezembro deste ano.

Eleição deve escolher o deputado Chicão para presidir a Alepa por dois anos Ricardo Amanajás

O atual líder do Governo, Francisco Melo, o Chicão (MDB), exercendo o quarto mandato consecutivo, deve encabeçar a única chapa concorrente e portanto ser eleito para o posto para um mandato de dois anos, a partir de fevereiro de 2021. A composição inclui ainda os deputados Antônio Tonheiro, do PL, como 1º vice-presidente; Michele Begot, do PSD, como 2ª vice-presidente, posição que ela já ocupa; 1ª secretária, Nilse Pinheiro, do Republicanos; 2ª secretária, Dilvanda Faro, do PT; 3º secretário, Victor Dias, do PSDB; e 4º secretário, Hilton Aguiar, do Democratas.

Equipe de Edmilson não recebe informações da Prefeitura para transição

Guilherme Boulos se reúne com prefeito eleito e cumpre programação em Belém

A votação abrirá a sessão, por volta de 9h30, 10h. De acordo com o regimento interno da Alepa, o pleito ocorre por meio de votação secreta, após suspensão de dez minutos da reunião, tempo que a(s) chapa(s) se registra(m) para o processo eleitoral.

Após constatar que todos os deputados presentes exerceram o direito de voto, o presidente declarará encerrada a votação e determinará a apuração.

INVESTIMENTOS

– O Governo estadual deverá investir R$ 2,1 bilhões em obras e serviços em diversas áreas. Uma das metas será a retomada econômica para superar os efeitos da pandemia do novo coronavírus, e garantir a continuidade das obras em execução e em novas obras nas áreas de saúde, infraestrutura urbana, educação, esporte, lazer e ciência e tecnologia.

– Pelo orçamento, outras obras como o Hospital Público da Mulher Senhora de Nazaré; Pronto Socorro do Bengui; Novo Mangueirão, Parque da Cidade; modais de transporte; e construção e reforma de dezenas de escolas, dentre elas, unidades para atender as populações ribeirinha e indígena, também estão incluídos no cronograma de desenvolvimento do Estado para o próximo ano.

Por:Carol Menezes

