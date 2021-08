Cabo do Exército morre após veículo capotar na Serra do Piquiatuba, em Santarém

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Samu e PRF no local do acidente que vitimou o cabo do Exército, Elias Assunção — Foto: Neysle Magalhães/Tv Tapajós

Acidente aconteceu no fim da tarde desta terça-feira (24). Vítima teria ficado presa às ferragens.

Um acidente com morte foi registrado no fim da tarde desta terça-feira (25) na BR-163, na descida da Serra do Piquiatuba, em Santarém, oeste do Pará.

A vítima identificada como Elias Assunção Jorge Machado, 25 anos, é cabo do Exército e conduzia um veículo utilitário quando aconteceu o capotamento, que de acordo com a Polícia Militar que esteve no local, não dá pra precisar ainda se foi motivado por causas mecânicas ou se a vítima perdeu o controle da direção.

Durante a capotagem o veículo sofreu bastante avarias, peças foram ficando pelo caminho e o cabo Elias Assunção teria ficado preso às ferragens. O carro foi desvirado para que a vítima fosse retirada. Elias seguia no sentido Rurópolis/Santarém.

“Nós fomos acionados por volta das 18h. Quando chegamos ao local vimos o veículo capotado e a vítima estava por baixo do veículo. Ele ainda estava vivo, porém ele não resistiu. Com a chegada dos bombeiros e apoio do pessoal do Exército nós viramos o veículo, retiramos ele, mas não deu pra fazer mais nada”, relatou o policial rodoviário federal J. Pimentel.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi acionado para auxiliar no socorro, mas quando chegou ao local constatou o óbito de Elias.

Além do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Bombeiros e Polícia Militar estiveram no local do acidente. A PRF sinalizou a área e ordenou o trânsito para evitar outros acidentes.

Por Sílvia Vieira e Neysle Magalhães, G1 Santarém e Tv Tapajós — PA

24/08/2021 18h53

