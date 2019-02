Raquel Dodge denuncia ao STF relatora da reforma política Shéridan por compra de votos

Na denúncia, Shéridan – primeira-dama do Estado e secretária de Promoção Humana e Desenvolvimento – é acusada de ter oferecido vantagens a moradores de um bairro de Boa Vista para que votassem a favor de Anchieta Junior. Entre as benesses, segundo a peça, teria sido oferecido a inscrição em programa social do governo e pagamento de multas de trânsito.

