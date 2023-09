Ratinho fala sobre compra do SBT de Silvio Santos

Silvio Santos está afastado de suas atividades no SBT desde junho – (Foto> Reprodução)

VALOR EXORBITANTE

O apresentador Ratinho falou sobre a possibilidade de comprar do SBT de Silvio Santos e revelou valor exorbitante

O apresentador Ratinho certamente é um dos grandes nomes da televisão brasileira. Mas o que pouca gente sabe é que o funcionário do SBT também é um empresário de bastante sucesso, inclusive administrando empresas de Rádio e TV.

O que surpreendeu a todos que estavam assistindo a uma entrevista com o apresentador foi a possibilidade de ele comprar a emissora das mãos de Silvio Santos, afastado de suas atividades desde junho.

Durante participação no MF Cast, o artista apresentou detalhes da “sobre assunto” e revelou um valor absurdo: “R$ 5 bilhões”, disse ele.

Desde que o apresentador e proprietário da emissora, Silvio Santos, 92, foi afastado, surgiram vários boatos de que a empresa estaria sendo colocada à venda. As notícias ainda cogitaram nomes que estariam interessados em realizar a compra, como Luciano Hang, Edir Macedo e o próprio Ratinho.

Na entrevista, Ratinho disse que nem Silvio e nem as filhas dele irão vender o SBT, justamente por serem apaixonados pelo trabalho desenvolvido no canal. “O SBT nunca esteve à venda, o Silvio não vai vender, as filhas não vão vender porque são apaixonadas [pela emissora] como o pai”, falou o apresentador.

O apresentador apresentou o valor exorbitante, falou que não compraria a emissora, dando a entender que não tinha o referido valor.

“E que dinheiro para comprar? O SBT vale R$ 5 bilhões. Como é que vai comprar R$ 5 bilhões?”, afirmou Ratinho.

Fonte: Lucas Contente, com informações de O Foco/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/09/2023/6:49:08

