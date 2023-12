Influenciadora vai a cabeleireiro italiano renomado, reprova resultado do corte e reação viraliza

O cabeleireiro Rossano Ferretti já cortou o cabelo de Kate Middleton e Jennifer Lawrence.

A influenciadora Mari Maria viralizou nas redes sociais após cortar cabelo com um dos mais renomados profissionais italianos Rossano Ferretti e o resultado não agradar. A reação da influenciadora viralizou.

Rossano Ferretti já cortou os cabelos de Kate Middleton, da filha da Princesa de Gales, a Pipa, e da atriz norte-americana Jennifer Lawrence. O extenso currículo não fez com que Mari Maria gostasse do resultado. O corte surpreendeu negativamente a influenciadora brasileira e ela não conseguiu esconder a expressão de reprovação ao ver o cabelo finalizado.

No canal do YouTube, a maquiadora mostrou após sair do salão do profissional, todo o processo do corte e desabafou sobre o cabelo. “Ele falou que o cabelo tem que ser leve, que a brasileira tem o cabelo muito pesado, mas acho que a gente gosta de cabelo pesado. A gente gosta do cabelo uma manta, do cabelo cheio, um véu. Ele reduziu a camada do meu cabelo, ele tirou dentro do meu cabelo”, declarou.

Apesar de não estar acostumada com esse tipo de corte mais leve, em camadas, Mari tentou ponderar sobre o ocorrido. “Achei que o corte ficou bonito, mas não estou acostumada. Acho que as pessoas que me seguem também não estão acostumadas, é aquela coisa de tirar volume, não sei como o pessoal vai interpretar isso. É uma técnica italiana. Tenho que acostumar com esse cabelo ainda. É todo um processo. Tudo que vem é pra gente aprender alguma coisa nova”, disse. O público também não curtiu muito o corte e se compadeceu com Mari Maria.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/12/2023/07:19:57

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...