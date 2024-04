Realme Note 50 chega ao Brasil com bateria gigante e preço baratinho

Realme Note 50 — Foto: Divulgação/Realme

Realme apresenta no Brasil celular com design e tamanho de smartphone topo de linha. Modelo traz hardware similar a modelos de entrada no mercado mobile do país.

O Realme Note 50 foi lançado oficialmente no Brasil nesta segunda-feira (15). O celular é o primeiro de uma nova linha de smartphones da fabricante chinesa que traz tela de 6,74 polegadas, maior do que a média dos modelos atuais e bateria de longa duração com 5.000 mAh. A tecnologia “Mini Cápsula”, assim como o “Dynamic Island” da Apple, exibe alertas importantes no alto da tela, no lugar do “notch” tradicional. O Realme Note 50 foi lançado em diversos países no final de janeiro, mas só hoje chega às lojas brasileiras, pelo preço sugerido de R$ 699.

A Realme não informou qual é o processador do seu novo celular, limitando-se apenas a dizer que trata-se de um “poderoso chipset octa-core”. A performance do dispositivo, que apresenta configuração de modelos de entrada, também conta com 3 GB ou 4 GB de memória RAM e 64 GB ou 128 GB de armazenamento interno. O espaço ainda pode ser expandido para até 2 TB de memória, de acordo com a divulgação oficial do Realme Note 50.

A grande tela do Realme Note 50 possui taxa de atualização de 90 Hz, que é um novo padrão entre os celulares desta faixa de preço. Há também brilho máximo de 560 nits, que tende a ser o suficiente para visualizar informações no display tranquilamente, e capacidade para exibir até 16,7 milhões de cores. Segundo o site oficial, o painel ocupa 90,3% da área frontal do smartphones, trazendo, de fato, uma moldura mínima.

A ficha técnica do modelo segue com uma câmera principal com 13 megapixels. O sistema de câmeras é alimentado por diversas funções de Inteligência Artificial (IA), como modo noturno, visão panorâmica, reconhecimento de cena, entre outros recursos. Já a câmera de selfies tem apenas 5 MP e ferramentas básicas, como modos retrato e embelezamento, além de função Bokeh e reconhecimento facial.

Para completar, o smartphone Realme Note 50 possui certificação IP54 contra respingos de água e poeira. O modelo apresenta apenas 7,99 mm de espessura e, apesar de seu tamanho avantajado, pesa 186 g. Ele sai de fábrica com a interface Realme UI instalada, que é baseada no Android 13 do Google.

O Realme Note 50 pode ser encontrado no Brasil nas cores azul claro ou preto, custando R$ 699 na versão com 3 GB de RAM e 64 GB de espaço, ou R$ 799 na configuração que inclui 4 GB de RAM e 128 GB.

