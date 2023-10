Polícia Civil prende suspeito de matar casal a golpes de motosserra em Oriximiná

(Foto:Reprodução) – Com o trabalho incansável da Polícia Civil foi possível localizar e prender na quarta-feira (11), um dos principais suspeitos de matar brutalmente o casal de caseiros, Raimundo Pereira Duarte e sua esposa Maria Zélia Mota, em Oriximiná.

Segundo apurou a reportagem do Jornal O Impacto, o suspeito identificado como Joelson Caetano Farias, 43 anos, e seu filho, J.S.F, 17 anos, estavam escondidos na comunidade denominada Bacabau.

A delegada Jacqueline Maia, que preside o inquérito policial, deu mais detalhes sobre o caso.

“A equipe deslocou-se até a comunidade, com apoio da Secretária Municipal de Meio Ambiente, que forneceu a lancha, e constatou que ambos estavam acampados em redes no meio da floresta, momento em que conseguiu efetuar a prisão de J.C.F. O menor de idade estava no local, mas conseguiu empreender fuga pela mata, tomando rumo ignorado”, destacou a autoridade policial.

Contra Joelson Caetano, também já havia um mandado de prisão em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. Ele imediatamente recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

As investigações continuam a fim de capturar o adolescente.

“Nossos policiais continuam diligenciando no sentido de fazer a apreensão desse menor que infelizmente, junto com o seu pai, cometeu esse duplo homicídio no município de Oriximiná”, ressaltou o Superintendente Regional do Médio e Baixo Amazonas, Jardel Guimarães.

Pai e filho estavam acampados em redes no meio da floresta

O crime

Na tarde de domingo (8), o casal Raimundo Pereira Duarte, de 35 anos e sua esposa Maria Zélia Mota, de 30 anos, foram assassinados a golpes de motosserra na Comunidade Igarapé Preto, localizada em Oriximiná. As vítimas trabalhavam como caseiros em uma fazenda local.

O casal apresentava cortes profundos pelo corpo, principalmente membros decepados. Existem relatos que os autores da cena de horror estavam ingerindo bebida alcoólica próximos ao local. Há indícios de que as vítimas foram amarradas e depois cortadas vivas.

As investigações apontam que havia uma terceira pessoa no local que conseguiu escapar da mira dos assassinos e pedir ajuda.

A motivação do crime ainda é desconhecida, mas há informações iniciais de que o casal teria sido contratado pelo proprietário da fazenda para construir uma cerca.

Fonte:O Impacto/ Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 13/10/2023/16:57:48

