Reeleita presidente, Graciete Maués comandará a Tuna no Parazão, Série D e Copa BR em 2022

Vice do último Campeonato Paraense, Lusa terá um calendário cheio a partir do próximo ano

Graciete Maués, presidente da Tuna Luso — Foto: Luis Carlos/Ascom Tuna

Graciete Maués foi reeleita presidente da Tuna Luso para os próximos três anos. A disputa com Rui Pinheiro, segundo colocado no pleito, foi bastante acirrada e terminou com uma diferença de apenas 13 votos.

Graciete ficou marcada por fazer a Tuna retornar à primeira divisão do Campeonato Paraense. Foram sete temporadas longe da elite do estadual, jejum quebrado em 2020, também, com o título da Segundinha. (A informação é do GE Belém)

Em 2021, a presidente teve mais o que comemorar: a Águia Guerreira terminou com o vice-campeonato do Parazão. Para 2022, a Lusa terá um calendário completo. Além do estadual, também terá pela frente as disputas da Copa do Brasil, Copa Verde e Série D do Brasileiro.

