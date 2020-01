Regina Duarte é a nova secretária especial da Cultura 16

Por:Redação Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

(Foto:Marcos Corrêa | PR) -Na tarde desta quarta-feira (29), a atriz Regina Duarte pegou um avião com destino a Brasília. Ela desembarcou às 14h na capital federal. A expectativa do governo, até então, era de que a atriz aceitasse o convite de Jair Bolsonaro para que ela assumisse a Secretaria Especial de Cultura.

