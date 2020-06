Regina Duarte é exonerada da Secretaria Especial da Cultura

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Na segunda-feira, 8, foi publicada no Diário Oficial a nomeação da servidora Jaqueline Silva Campos Magalhães como substituta eventual do cargo de chefe de gabinete, da Secretaria Especial de Cultura. Não há um chefe de gabinete por ora. Pedro Horta, nome levado por Regina Duarte para a chefia do gabinete e depois para ser o seu secretário adjunto, foi exonerado em 14 de maio. Jaqueline atua na pasta como assessora técnica desde que a secretaria ainda era um ministério.

Antes de demitir Regina Duarte, Bolsonaro já vinha conversando com o ator Mário Frias, também um apoiador do Governo. Sua nomeação ainda não foi confirmada.

Regina Duarte tomou posse, sem o apoio da classe artística, no dia 4 de março, um pouco antes da quarentena, e sua ausência em reuniões do governo em Brasília foi um dos motivos para o início de sua fritura.

