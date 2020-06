No Pará, 24 indígenas já perderam a vida para a covid-19

Protesto por melhor atendimento no Hospital Nilton Lins, que inaugurou uma área exclusiva para a comunidade indígena em Manaus (Foto:Bruno Kelly / Reuters)

Dados são da Secretaria de Estado de Saúde do Pará. 352 casos já foram registrados.

O Estado do Pará registrou, até a última terça-feira (9) 24 mortes de indígenas por conta do novo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde Pública, até o momento 352 casos foram confirmados em integrantes de etnias no estado.

Segundo a secretaria, já foram disponibilizadas alas específicas para a comunidade indígena nos hospitais de campanha, com leitos exclusivos em Belém, Marabá, Santarém e Breves.

“Além disso, o Estado junto com a Sesai, Ministério da Saúde e Exército, vem realizando ações de saúde dentro das aldeias, com equipes médicas da Polícia Militar realizando consultas, visitas domiciliares aos indígenas idosos, testes rápidos da covid-19 e medicamentos para tratamento de sintomas leves e moderados do novo coronavírus”, disse a Secretaria de Saúde em nota.

Por:Redação Integrada

