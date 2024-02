Rei Charles III enfrenta diagnóstico de câncer, anuncia Palácio de Buckingham, e inicia tratamento

Monarca iniciou os tratamentos nesta segunda-feira, seguindo o conselho médico de adiar compromissos públicos.

O Palácio de Buckingham anunciou que o rei Charles III foi diagnosticado com câncer, nesta segunda-feira (5).

A PA Media, citando o comunicado do Palácio de Buckingham, informou que o rei está passando por tratamentos regulares e, apesar de adiar funções públicas, mantém uma perspectiva positiva em relação ao seu tratamento.

Recentemente, durante um procedimento cirúrgico na próstata, foi identificado um “outro ponto de preocupação”, conforme nota da família real britânica.

O monarca iniciou os tratamentos nesta segunda-feira, seguindo o conselho médico de adiar compromissos públicos. No entanto, ele continuará suas atividades normais, trabalhando e cuidando de documentos conforme anunciado.

A statement from Buckingham Palace: https://t.co/zmYuaWBKw6 📷 Samir Hussein pic.twitter.com/xypBLHHQJb — The Royal Family (@RoyalFamily) February 5, 2024

