Três pessoas morrem eletrocutadas em piscina de parque aquático

Na tarde deste domingo (4), uma tragédia ocorreu em um Parque Aquático em Rio Branco do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), resultando na morte de três pessoas, incluindo uma mulher grávida. O Corpo de Bombeiros está investigando as circunstâncias do incidente, sem confirmar se foi causado por um raio ou um fio de alta tensão.

Além das vítimas fatais, duas pessoas foram gravemente feridas e receberam atendimento emergencial em hospitais de Curitiba. As identidades das vítimas ainda não foram oficialmente divulgadas.

O incidente levanta preocupações sobre a segurança em parques aquáticos, e as autoridades estão empenhadas em esclarecer os detalhes do ocorrido. A comunidade local está de luto diante da tragédia, aguardando informações adicionais sobre o caso.

Fonte: TERRA BRASIL NOTÍCIAS e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/02/2024/19:12:59

