Remo estreia com goleada sobre o São Francisco na abertura do Parazão 2025

Foto: Reprodução | Os gols da partida foram marcados por Ytalo, Maxwell, Felipe Vizeu e Dodô, que marcou duas vezes finalizando com 5 a 0 para o Leão.

O Campeonato Paraense 2025 começou neste sábado (18), com partida entre São Francisco e Remo, terminando com goleada de 5 a 0 do Remo, no Estádio Mangueirão, em Belém. Os gols da partida foram marcados por Ytalo, Maxwell, Felipe Vizeu e Dodô, que marcou duas vezes.

O Remo mostrou superioridade desde o primeiro tempo, dominando a posse de bola e criando as principais chances. A equipe volta a campo no próximo domingo (26), às 15h30, para enfrentar o Caeté no Estádio Municipal de Augusto Corrêa. Já o São Francisco busca se recuperar contra o Castanhal no sábado (25), às 10h, no Complexo Esportivo de Castanhal.

Primeiro tempo dominado pelo Leão Azul

A equipe azulina abriu o placar aos 21 minutos, em uma jogada de escanteio que terminou com Ytalo empurrando a bola para as redes. Aos 34 minutos, o meia Dodô ampliou a vantagem após uma bela tabelinha com Kadu, que mostrou entrosamento com o recém-chegado reforço do Remo.

Pouco antes do intervalo, Maxwell aproveitou um desvio em cobrança de falta de Dodô para marcar o terceiro gol e consolidar o domínio do Leão no primeiro tempo.

Segundo tempo: festa completa com direito a gol de Vizeu

O quarto gol do Remo veio logo no início da segunda etapa. Aos dois minutos, Dodô tentou um cruzamento, mas, ao insistir na jogada, encobriu o goleiro Jhonatan em um belo lance.

Felipe Vizeu, destaque contratado para a temporada, também deixou sua marca. No último lance da partida, em uma sobra após cobrança de falta de Sávio, o atacante finalizou para o gol. Inicialmente anulado por impedimento, o lance foi revisado pelo VAR e confirmado, encerrando a goleada azulina.

Ficha técnica

Remo 5 x 0 São Francisco

1ª rodada – Campeonato Paraense 2025

Data: 18/01/2025

Local: Estádio Mangueirão, Belém-PA

Árbitro: Olivaldo José de Alves Moraes

Assistentes: Ederson Brito de Albuquerque e Augusto Klemerson Mendes Diniz

Gols:

Ytalo (21’), Dodô (34’ e 47’), Maxwell (42’), Felipe Vizeu (90+5’)

Cartões amarelos:

Hattos e Léo Rosa (São Francisco); Rafael Castro (Remo)

Escalações:

Remo: Marcelo Rangel; Kadu (Marcelinho), Lucão, Rafael Castro, Sávio; Dener, Jaderson, Pavani (Pedro Castro); Maxwell (Pedro Rocha), Dodô (Adaílton), Ytalo (Felipe Vizeu). Técnico: Rodrigo Santana.

São Francisco: Jhonatan Brás; Léo Rosa, Daniel Santos, Ewerton, Camilo; Jackinha, Chan (Leiton Tracauateua), Hattos (Luiz Felipe), Arthur Belga (Peu); Emerson, Ronaldy (Brendon). Técnico: Samuel Cândido.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:01:12

