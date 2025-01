Belém inicia programação de pré-Carnaval com diversos circuitos e blocos

O cantor Wesley Safadão será uma das grandes atrações do pré-carnaval em Belém | Foto: Reprodução/Instagram

Dois circuitos principais foram anunciados: o Circuito Porto Folia e o Circuito Mangueirão, além de outros blocos independentes.

A temporada de pré-Carnaval de 2025 em Belém teve início, reunindo blocos, artistas nacionais e eventos em diferentes espaços da capital e do interior do Pará. Dois circuitos principais foram anunciados: o Circuito Porto Folia e o Circuito Mangueirão, além de outros blocos independentes.

Circuito Porto Folia

O Circuito Porto Folia ocorre de 25 de janeiro a 23 de fevereiro, com eventos no estacionamento do Porto Futuro, em Belém. A programação inclui cortejos gratuitos com trios elétricos, saindo do Ver-o-Rio em direção à arena Porto Folia, e festas fechadas para quem adquirir abadás.

Principais atrações do Circuito Porto Folia

Kalango

Data: 25/01

Atrações: Ricardo Chaves, Tomate, Nosso Tom, Mizerê, TMJ, Keila do Treme

Valores: R$ 110 (uno); R$ 200 (duplo); R$ 320 (quádruplo); R$ 190 (camarote premium uno)

Informações: (91) 99105-2233

Axé pra Recordar

Data: 26/01

Atrações: Olodum, Netinho, Tonynho & Banda, DJ Rock Doido, entre outros

Informações: (91) 98218-1882

Deixa Rolar

Data: 31/01

Atrações: Felipe Amorim, Léo Foguete e DJ Celine

Valores: R$ 92 (meia promocional); R$ 4 mil (camarote fechado para 16 pessoas)

Pontos de venda: lojas Chilli Beans e online

Informações: (91) 98152-4202

Outros blocos do Circuito Porto Folia incluem “Eu tô no Carabao” (01/02), “Bloquinho do É o Tchan” (08/02), “Bloco do Timbal” (09/02) e “Pagode do Mirage” (23/02).

Circuito Mangueirão

O Circuito Mangueirão será realizado no Estádio Olímpico Mangueirão entre 1º e 22 de fevereiro, com diversas atrações nacionais.

Principais atrações do Circuito Mangueirão

Bloco Levaê 2025

Data: 01/02

Atrações: Tchakabum, Timbalada, Fruta Quente

Valores: R$ 120 (avenida + abadá meia solidária); R$ 140 (camarote + abadá meia)

Pontos de venda: lojas Chilli Beans e online

Vumbora Belém

Data: 08/02

Atrações: Durval Lelys e Bell Marques

Vai Safadão

Data: 15/02

Atrações: Wesley Safadão, Viviane Batidão e outros

Valores: R$ 130 (camarote ou arena virote)

Pontos de venda: online

Bloco Amor em Roma 2025

Data: 22/02

Atrações: Léo Santana, Matheus Fernandes e outros

A programação completa e informações sobre ingressos estão disponíveis nos sites e contatos dos organizadores.

Fonte: Estado do Pará Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/01/2025/19:01:12

